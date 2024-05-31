Снос непринятых детских площадок в Пензе может состояться в сентябре

31.05.2024 | 15:19

Судьбу детских игровых площадок в Пензе, которые были установлены сравнительно недавно, но подлежат демонтажу как не принятые администрацией, снова обсудили в городской думе. Появилась информация, что подрядчик планирует сносить их накануне выборов.

«Неприятная ситуация складывается, что подрядчик, который у нас так отличился перед жителями прежде всего и перед депутатами, запланировал демонтаж в канун сентябрьских выборов, чтобы поднасолить нам. Как мы планируем решать этот вопрос?» - поинтересовался на сессии в пятницу, 31 мая, депутат Алексей Иванов у и. о. начальника управления ЖКХ Михаила Парастаева.

Тот сообщил, что есть соответствующее решение суда. Информация, пошел ли подрядчик в Верховный суд, отсутствует. Ему направлено претензионное письмо: непринятые элементы необходимо убрать. Сделать это подрядчик должен самостоятельно.

К обсуждению вопроса подключился глава Пензы Александр Басенко. «Надо быстро поставить на место некачественных игровых элементов новые, чтобы эта работа была синхронизирована. И если до выборов мы успеваем это сделать, значит, надо делать. Если не успеваем, тогда надо просто приостановить все. Очень некорректно ведет себя этот руководитель, который, уже имея на руках заключение экспертизы, что эти элементы опасны для жизни детей, 2 года судится и пытается доказать, что черное - это белое, а белое - это черное», - высказался он.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин рекомендовал Михаилу Парастаеву в будущем более тщательно проводить операционный контроль.

«Если бы мы на стадии операционного контроля эту ситуацию выявили, то не допустили бы, чтобы площадка была установлена, а потом демонтирована. По закону мы правы, но огромный негативный резонанс будет среди населения. Скажут: вот они поставили одни элементы, бюджетные деньги тратят, потом срезают, ставят другие. Мы каждому не объясним, что бюджетных денег здесь не тратится - этому человеку не оплачено», - пояснил Владимир Мутовкин.

И. о. начальника управления подтвердил: подрядчику за детские площадки не заплатили. На этом обсуждение вопроса решили закончить.

Тему демонтажа игровых элементов уже поднимали 1 марта. Тогда депутат Олег Шаляпин пытался понять, как это будет выглядеть. «Они уже стоят в округах, эти площадки, дети на них играют. Будет принято решение демонтировать их - приедет подрядчик и будет их спиливать на глазах у детей, правильно? Или как?» - спросил он и получил от начальника УЖКХ утвердительный ответ.