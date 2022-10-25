Зареченских школьников станут реже кормить рыбой

25.10.2022 | 09:22

В Заречном подвели итоги проверок школьных столовых. Было решено внести изменения в организацию питания ребят.

Как пишет портал «Город Z», в проверках участвовали сотрудники департамента образования, комбината школьного питания и родители учеников. Они посетили пищеблоки всех школ ЗАТО. Никаких нарушений комиссия не выявила.

Изменения в организацию питания внесли после жалоб детей и родителей. Так, школьники сообщили, что им подают холодные завтраки и обеды. Чтобы исправить ситуацию, учеников будут кормить не на двух переменах, а на трех. Таким образом, работникам пищеблока придется накрывать меньшее количество столов, и еда не успеет остыть.

Учли и просьбу родителей заменить блюда, которые большинство детей не едят. В 2021-м из меню юных зареченцев убрали тушеную капусту, в этом году - рыбу.

«Не нарушая требований СанПиН, исключить все рыбные блюда мы не можем. В меню останется рыбный суп, но с 1 декабря рыбное второе будет заменено на мясное», - цитирует портал директора МП «Комбинат школьного питания» Людмилы Будной.

Ранее сообщалось о происшествии в школе № 222. В Сеть попал снимок стакана компота с тараканом внутри. После этого в образовательное учреждение пришли с проверкой. Нарушений не нашли, однако школу взяли на контроль родителей и администрации.