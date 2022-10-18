Зареченские школьники выложили в Сеть стакан компота с тараканом

18.10.2022 | 17:26

Во вторник, 18 октября, внимание пользователей Сети привлек снимок, сделанный, как утверждается, в столовой зареченской школы № 222.

На нем - стакан компота с тараканом внутри.

«Нашли чему удивляться», «Они всегда там такие были. Их сколько пытались травить, но ничего не изменилось. И именно из-за этого я там не кушала», - высказались горожане.

В администрации образовательного учреждения сетевому изданию «ПензаИнформ» заявили, что не в курсе ситуации (на тот момент), никто из учеников или родителей с жалобами не обращался.

17 октября на совещании в региональном правительстве было объявлено, что в школах Пензенской области из-за жалоб проведут дополнительные проверки качества питания.

Министру образования Алексею Комарову дано поручение уложиться в ближайшие 10 дней. К мероприятиям нужно привлечь родителей, критические замечания которых впоследствии должны быть учтены. В случаях подтверждения нарушений материалы будут передавать в правоохранительные органы.

Источник фото - t.me/zar_info58.