В Пензе на маршруте № 99 решили увеличить количество автобусов

В Пензе пошли навстречу студентам, которые с трудом добираются до вуза в Ахунах. Речь идет о маршруте № 99, на котором требуется сократить интервал движения.
«У меня вопрос по транспорту. Я учусь в ПГАУ (в Ахунах), а живу в Дальнем Арбекове, и я могу ездить только на 99-м автобусе. Он всегда забит, студенты не могут даже в автобус зайти, из-за этого опаздывают на учебу. Не могли бы вы увеличить количество автобусов № 99», - такое обращение оставил на странице губернатора пользователь Дима Чекураев.
На проблему с данным маршрутом пензенцы обратили внимание властей еще в сентябре. Горожанин отметил, что в Ахуны ходят две маршрутки: № 93 и 99. Этого мало.
«Студенты не могут добраться утром на занятия. Стоят по 2 часа, ждут маршрутку (центр города), но они все битком, уехать невозможно», - высказался мужчина.
Тогда представитель правительства региона пообещал: в адрес перевозчиков, обслуживающих указанные маршруты, направят требование наладить движение таким образом, чтобы обеспечивались необходимые интервалы.
В октябре ситуация не изменилась. Было принято другое решение.
«20 октября специалистами ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» совместно с представителями предприятия-перевозчика проведен мониторинг пассажиропотока на маршруте № 99.
По результатам мониторинга принято решение об увеличении количества подвижного состава, задействованного на обслуживании данного маршрута», - ответили Диме Чекураеву в областном правительстве.
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