Пензенские студенты с трудом добираются до вуза в Ахунах

08.09.2022 | 12:49

Пензенские студенты, учащиеся агропромышленного университета, испытывают трудности с тем, чтобы добираться до образовательного учреждения.

Горожанин Павел попросил губернатора решить данную проблему. Обращение он оставил на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

По словам подписчика, в Ахуны ходят две маршрутки: № 93 и 99. Этого мало.

«Студенты не могут добраться утром на занятия. Стоят по 2 часа, ждут маршрутку (центр города), но они все битком, уехать невозможно», - отметил Павел.

На обращение пензенца ответил представитель регионального правительства. Он написал, что в адрес перевозчиков, обслуживающих указанные маршруты, направлено требование наладить движение таким образом, чтобы обеспечивались необходимые интервалы.

Кроме того, Павлу пообещали: при формировании новой маршрутной сети (которая должна заработать в следующем году) рассмотрят вопрос увеличения количества маршрутов в микрорайон Ахуны.

«Результаты научно-исследовательской работы на разработку документов транспортного планирования ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» планирует получить до конца текущего года», - добавил представитель правительства.