Стало известно, какой опыт во время срочной службы не считается боевым

23.10.2022 | 11:53

В воскресенье, 23 октября, канал «Объясняем.рф» ответил на актуальный вопрос о частичной мобилизации.

Один из пользователей поинтересовался, считаются ли боевые дежурства, на которые солдат отправляли во время срочной службы, за боевой опыт.

«Нет, боевые дежурства не считаются боевым опытом», - ответили специалисты.

Частичная мобилизация была объявлена более месяца назад. Одним из оглашенных условий при отборе граждан на службу являлся как раз-таки боевой опыт.

Однако не все, кто пополнил ряды призывников, его имели. В Перми военный комиссар региона Александр Коковин объяснил, почему такое может быть.

Он заявил, что подпадающим под частичную мобилизацию гражданам может и не требоваться наличия боевого опыта.

«Конечно, в законе прописано то, что нужно предпочтительно брать тех, кто имеет боевой опыт. Мы этого придерживаемся. Но у нас не все имеют такой. Для этого проводятся боевые слаживания в районе полигона», - сказал военком.

По его словам, затем мобилизованные отправляются в зону проведения специальной военной операции, где с ними занимаются люди, которые имеют боевой опыт.