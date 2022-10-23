Стало известно, какой опыт во время срочной службы не считается боевым

В воскресенье, 23 октября, канал «Объясняем.рф» ответил на актуальный вопрос о частичной мобилизации.
Один из пользователей поинтересовался, считаются ли боевые дежурства, на которые солдат отправляли во время срочной службы, за боевой опыт.
«Нет, боевые дежурства не считаются боевым опытом», - ответили специалисты.
Частичная мобилизация была объявлена более месяца назад. Одним из оглашенных условий при отборе граждан на службу являлся как раз-таки боевой опыт.
Однако не все, кто пополнил ряды призывников, его имели. В Перми военный комиссар региона Александр Коковин объяснил, почему такое может быть.
Он заявил, что подпадающим под частичную мобилизацию гражданам может и не требоваться наличия боевого опыта.
«Конечно, в законе прописано то, что нужно предпочтительно брать тех, кто имеет боевой опыт. Мы этого придерживаемся. Но у нас не все имеют такой. Для этого проводятся боевые слаживания в районе полигона», - сказал военком.
По его словам, затем мобилизованные отправляются в зону проведения специальной военной операции, где с ними занимаются люди, которые имеют боевой опыт.
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