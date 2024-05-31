Небогатые пензенцы с детьми смогут получить семейную налоговую выплату

31.05.2024 | 08:17

С 2026 года в России введут семейную налоговую выплату. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Деньги смогут получить работающие граждане с 2 и более детьми.

«Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена гражданину», - пояснил министр труда РФ Антон Котяков.

Для получения выплаты нужно подать электронное заявление на сайте госуслуг или обратиться в клиентскую службу Социального фонда России.

В министерстве отметили, что для каждой семьи сумма окажется индивидуальной - в зависимости от объема уплаченных налогов. К примеру, отец двоих детей, который зарабатывает 70 тысяч рублей в месяц, сможет вернуть более 51 тысячи.

Новая мера поддержки, как и другие социальные пособия, защищена от списаний за долги. Также отмечается, что на нее не имеют права должники по алиментам. При назначении будет учитываться не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи.