В Пензе выявили 7 новых граждан РФ, не посетивших военкомат

03.04.2024 | 13:51

В Пензе продолжаются рейды по выявлению новых граждан РФ, не вставших на воинский учет. Очередное мероприятие «Эмигрант» прошло с 6:30 до 8:00 среды, 3 апреля.

Военные следователи, а также полицейские и сотрудники военного комиссариата Октябрьского и Железнодорожного районов областного центра проверили бывших трудовых мигрантов, недавно получивших российские паспорта.

Они нашли 7 человек, которые проигнорировали обязанность гражданина РФ служить в армии.

«После выяснения всех обстоятельств их сопроводили в военные комиссариаты для постановки на воинский учет по месту регистрации», - рассказали в военном следственном отделе по Пензенскому гарнизону.

20 марта в Пензе также прошел рейд «Эмигрант». Тогда обнаружили 5 иностранцев с российскими паспортами, не вставших на воинский учет.