Не имеющие боевого опыта мобилизованные будут получать его в зоне СВО

14.10.2022 | 17:09

В России продолжается частичная мобилизация, которая была объявлена президентом страны Владимиром Путиным. По словам главы государства, никаких дополнительных мероприятий по мобилизации не планируется.

«Я не вижу в этом необходимости. Сейчас мобилизовано 222 тысячи человек из 300 тысяч. Думаю, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. 33 тысячи человек уже находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи», - рассказал Владимир Путиным журналистам во время пресс-конференции в Астане в пятницу, 14 октября.

Президент пообещал, что поручит Совету Безопасности РФ провести инспекцию, как осуществляется подготовка людей в ходе проведения частичной мобилизации.

Тем временем в Перми, военный комиссар региона Александр Коковин объяснил, почему могут быть мобилизованы граждане без боевого опыта.

Коковин заявил, что подпадающим под частичную мобилизацию гражданам может и не требоваться наличие боевого опыта.

«Конечно, в законе прописано то, что нужно предпочтительно брать тех, кто имеет боевой опыт. Мы этого придерживаемся. Но у нас не все имеют такой. Для этого проводятся боевые слаживания в районе полигона», - сказал военком.

По его словам, затем мобилизованные отправляются в зону проведения специальной военной операции, где с ними занимаются люди, которые имеют боевой опыт.