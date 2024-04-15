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Общество

Стало известно, что ждет желающих отправиться на СВО женщин

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Женщины, желающие служить в зоне спецоперации, могут туда отправиться, сообщает портал «Объясняем.рф».

По словам специалистов, женщин примут на военную службу по контракту на общих основаниях, но при наличии вакантных воинских должностей, которые могут занимать военнослужащие женского пола.

Речь идет о работе в подразделениях связи, медицины и обеспечения. Другой вариант возможен, если у женщины уже есть иная, ранее полученная военно-учетная специальность.

Ранее сообщалось, что врач с 40-летним стажем Наталья Михайловна (позывной Vитаминка) из Пензы уже полтора года находится в зоне СВО. Она работала в КИМе, в августе 2022 года приняла решение отправиться «за ленточку», а в сентябре уже была там.

«Приходила со смены, садилась у телевизора и смотрела, смотрела новости, а в душе все закипало, закипало, закипало, что я должна быть там, что я должна ехать на помощь нашим мальчишкам. Пошла в военкомат сама, говорю: «Хочу пойти, помогать, спасать». Они говорят: «Хорошо». Ну и все, за 3 дня я собралась. В сентябре мы зашли «за ленточку». Начались будни, спасения, помощь, эвакуация...» - поделилась воспоминаниями пензячка.

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