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Общество

В реестр воинского учета внесут всю приватную информацию о пензенцах

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Реестр воинского учета осложнит жизнь пензенским уклонистам от службы в армии. В него внесут 47 позиций личной информации о гражданах, подлежащих призыву.

Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, помимо основных параметров (фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты и места рождения), в реестре укажут СНИЛС и ИНН, движимое и недвижимое имущество, данные водительских прав, наличие спортивного разряда или звания, судимости, инвалидности, основания для отсрочки или освобождения от призыва, сведения об объявлении в розыск, а также информацию о предпринимательской деятельности, образовании, состоянии здоровья.

«Речь в данном случае идет о реестре, который будет формироваться и вестись всеми военными комиссариатами страны. При этом отдельные регионы и города, у которых есть соответствующие финансовые и технические возможности, как та же Москва, например, перейдут на цифровую модель сбора и хранения данных о военнообязанных уже в ближайшее время», - сообщил Красов.

В реестре отобразится информация о направлении повестки призывнику, а также явка или неявка по ней. После вручения документа гражданину закроют выезд из страны. Спустя 20 дней в отношении уклониста примут дополнительные ограничительные меры: запрет на регистрацию ИП или в качестве самозанятого, на получение кредитов, сделок с недвижимостью, на управление автомобилем.

Для введения таких мер Минобороны, ФСБ, ФНС, МВД и другие ведомства должны обмениваться данными.

«До конца 2024 года реестр будут тестировать и наполнять информацией из баз данных. Окончательно же государственная информсистема заработает с 2025 года», - отметила «Парламентская газета».

В будущий осенний призыв планируют использовать отдельные составляющие реестра. Пензенцам пришлют электронные повестки. Она считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете на сайте госуслуг.

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