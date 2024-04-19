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Криминал

В Пензенской области суд втрое увеличил штраф уклонисту

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В Пензенской области апелляционная инстанция усилила наказание 19-летнему уроженцу Городищенского района, который уклонился от призыва на военную службу.

В феврале 2021 года юношу поставили на учет в военном комиссариате Городищенского и Никольского районов. Он прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к службе в армии.

В октябре 2023-го молодому человеку пришла повестка. Но в назначенное время в военный комиссариат он не явился. Уважительных причин и законных оснований для этого у юноши не было.

Зная, что его ищут, уроженец Городищенского района скрывался и игнорировал вызовы и повестки. В итоге на него возбудили уголовное дело.

Молодой человек признал вину и заявил, что раскаивается. Городищенский районный суд учел эти смягчающие обстоятельства и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 000 рублей.

Прокуратура обжаловала приговор. «Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла необходимым увеличить размер штрафа до 90 000 рублей», - сообщили в областном суде.

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