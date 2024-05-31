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Общество

После вмешательства прокуратуры на сельских кладбищах навели порядок

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В Пензенской области органы прокуратуры провели проверки по жалобам жителей на ненадлежащее состояние кладбищ. Как выяснилось, обращения были вполне обоснованными.

Так, места захоронений в населенных пунктах Бессоновского, Земетчинского, Лунинского и других районов области зимой не расчищались от снега, а с наступлением весны там не проводилась своевременная ликвидация мусора.

«Прокуроры районов внесли представления главам администраций муниципальных образований. В итоге были приняты меры по уборке кладбищ и приведению их в соответствие с санитарными и экологическими требованиями», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, житель Лунинского района на личном приеме заместителя прокурора области Олега Светового пожаловался на удручающее состояние мемориала погибшим воинам в селе Михайловка Степановского сельсовета.

После вмешательства прокуратуры нарушения были немедленно устранены, орган местного самоуправления благоустроил памятник.

Ранее жители села Богословка Пензенского района сообщили о гуляющих по кладбищу лошадях. Администрация сельсовета предупредила владельца коней о последствиях ненадлежащего ухода за ними и пообещала выделить деньги на ограждение погоста.

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