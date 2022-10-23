Главу управления СКР наказали из-за дела об уклонении от мобилизации

23.10.2022 | 10:24

И. о. руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Владимира Архангельского наказали за возбуждение уголовного дела об уклонении от мобилизации.

Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили федеральные издания со ссылкой на правозащитника.

Полковника юстиции привлекли к дисциплинарной ответственности - вынесли неполное служебное соответствие, уточняет rbc.ru.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 32-летнего жителя Пензенского района, который не явился в военкомат. Мужчина состоял на воинском учете.

23 сентября его уведомили о необходимости прийти 26-го числа в администрацию Кондольского сельсовета, откуда его должны были доставить в военный комиссариат.

Законных оснований для освобождения от частичной мобилизации сельчанин не имел, но проигнорировал повестку.

Правоохранители задержали его и пригрозили наказанием по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Санкциями предусматривается штраф, или принудительные работы, или лишение свободы на срок до двух лет.

Позже стало известно, что прокуратура отменила постановление о возбуждении первого в России уголовного дела об уклонении от мобилизации.