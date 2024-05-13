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Общество

Советы инфекциониста: что важнее всего уберечь от бешеных лис

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В Пензенской области за первый квартал 2024 года зарегистрировано 3 случая бешенства у животных, за весь 2023-й - 29. Таким образом, в регионе сохраняется риск развития заболевания у людей, предупредили в областном минздраве.

Бешенство вызывается вирусом, основной механизм передачи - контактный (при укусе или ослюнении, вероятно инфицирование и при разделке убитого животного). Заразить человека могут больные собаки, лоси, лисы, летучие мыши, волки, кошки, мелкие грызуны (ежи, хорьки, белки).

«Передача вируса от человека к человеку при укусе или поцелуе, при укусе мышей (кроме летучих) теоретически возможна, однако таких случаев не зарегистрировано», - уточнили в минздраве.

Попав в тело, вирус распространяется вдоль нервных волокон к спинному и головному мозгу, накапливается и размножается в нейронах. «Он провоцирует их дегенеративные повреждения и вызывает фатальный энцефалит», - сообщила главный инфекционист Пензенской области Джамиля Курмаева.

При встрече с животным, которое может быть заражено бешенством, нужно, не делая резких движений, медленно отойти на безопасную дистанцию. Если лиса атаковала и сбила человека с ног, важно перевернуться на живот, закрыть шею руками, а лицо - локтями и не переворачиваться. Укус в эти области очень опасен: слишком близко головной мозг.

Если немедленно не обратиться к врачу, бешенство приводит к летальному исходу в 100% случаев.

При укушенных ранах нужно сразу промыть их с мылом (желательно с хозяйственным, так как в нем есть щелочь) и поспешить к медикам. Жителям Пензы помогут в работающем круглосуточно травмпункте на ул. Пионерской, 4 (если пострадал ребенок - на ул. Бекешской, 43). В районах необходимо обращаться в приемные отделения больниц.

«Бешенство слишком страшное заболевание, чтобы относиться к нему беспечно!» - подвели итог в минздраве.

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