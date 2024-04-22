Появились подробности поножовщины на площади Ленина

22.04.2024 | 10:44

Появились подробности ЧП с подростком, случившегося перед зданием правительства на площади Ленина. Там в воскресенье, 21 апреля, несовершеннолетнего ударили ножом.

По словам очевидцев, 15-летний школьник с компанией короткостриженых друзей подошел к длинноволосому 18-летнему молодому человеку в синем бомбере и черной обуви с белыми шнурками, сообщает телеграм-канал Baza.

Ребятам не понравился его внешний вид (такое сочетание считается признаком принадлежности к молодежной субкультуре, именуемой «скинхедами». - Прим. ред.). Подростки поинтересовались у парня, не участвует ли он в подобном, а услышав отрицательный ответ, начали ножами срезать шнурки с его ботинок.

Что было дальше, запечатлено на видео, появившемся в Сети. Молодой человек стоял неподвижно, а затем внезапно оттолкнул несовершеннолетнего и несколько раз ударил его собственным ножом.

Нападавший попытался скрыться, но его нашли и задержали. Раненого госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее горожане поделились кадрами, снятыми после происшествия. На них видно, как раненый лежит на асфальте в окровавленной одежде, ему пытаются оказать помощь. По словам очевидцев, удары пришлись в шею и в ногу.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Пензенской области Сергею Родионову представить доклад о ходе расследования, сообщили в ведомстве.