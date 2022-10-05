В Пензенской области впервые могут осудить за уклонение от мобилизации

05.10.2022 | 16:38

В Пензенском районе возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего уклониста. Он не явился в военкомат.

Сельчанин состоял на воинском учете. 23 сентября его уведомили о необходимости явиться 26-го числа в администрацию Кондольского сельсовета, откуда его должны доставить в военный комиссариат.

Законных оснований для освобождения от частичной мобилизации мужчина не имел, но проигнорировал повестку.

Правоохранители задержали его. Сельчанину грозит наказание по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или принудительных работ, или лишения свободы на срок до двух лет.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.