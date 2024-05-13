В Пензе на сутки отключат холодную воду в Маньчжурии

В среду, 15 мая, с 8:00 на сутки отключат холодную воду в микрорайоне Маньчжурия в Пензе - до 8:00 16 мая.
Это необходимо для проведения работ по переустройству сетей водоснабжения из-за строительства развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова.
Воды не будет по следующим адресам:
- ул. Измайлова, 59а, 67, 71, 75, 73, 79, 81, 83;
- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22;
- ул. Луговая, 1а (школа № 26);
- ул. Ново-Казанская, 10Б (детский сад № 57).
В социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний организуют подвоз технической воды.
«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили в Горводоканале.
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