В Пензе на сутки отключат холодную воду в Маньчжурии

13.05.2024 | 10:35

В среду, 15 мая, с 8:00 на сутки отключат холодную воду в микрорайоне Маньчжурия в Пензе - до 8:00 16 мая.

Это необходимо для проведения работ по переустройству сетей водоснабжения из-за строительства развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова.

Воды не будет по следующим адресам:

- ул. Измайлова, 59а, 67, 71, 75, 73, 79, 81, 83;

- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Луговая, 1а (школа № 26);

- ул. Ново-Казанская, 10Б (детский сад № 57).

В социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний организуют подвоз технической воды.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили в Горводоканале.