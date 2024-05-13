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Общество

В Каменке контролера наказали за работу автобуса без ГЛОНАСС

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В Каменке мировой суд по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО рассмотрел административное дело в отношении контролера технического состояния ООО «Каменское ТП». Он выпустил на линию автобус, не оснащенный аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

23 января на автовокзале в областном центре инспекторы проверили «Газель NEXT», которая на основании выданного предприятием путевого листа перевозила пассажиров по маршруту Пенза - Каменка.

Выяснилось, что автобус не оснащен аппаратурой ГЛОНАСС, то есть не прошел предрейсовый или предсменный контроль.

В суде контролер технического состояния ООО «Каменское ТП» не стал отрицать вину и попросил снизить сумму штрафа, сославшись на сложное материальное положение и невысокую зарплату - 31 360 рублей.

Мужчину признали виновным в грубом нарушении лицензионных условий при осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта и наложили на него взыскание в размере менее минимального - 37 500 рублей.

ООО «Каменское ТП» ранее оштрафовали на 100 000 рублей.

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