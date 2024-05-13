Пензенцы могут стать жертвами аферистов при «перерасчете пенсии»

13.05.2024 | 11:42

Жители Пензенской области рискуют пострадать от мошенников, представляющихся сотрудниками Социального фонда России.

О способе обмана рассказали полицейские в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Лжеспециалисты по телефону сообщают людям о наличии неучтенного стажа и предлагают составить заявление на перерасчет пенсии в сторону ее увеличения. Для подтверждения личности они просят продиктовать код из СМС.

Получив его, аферисты могут зайти на портал госуслуг или в мобильный банк и похитить деньги своей жертвы.

Чаще таким способом мошенники пытаются обмануть пенсионеров.

Полицейские предупреждают: настоящие сотрудники социального фонда не просят у граждан коды из СМС-сообщений.

«Нет необходимости озвучивать какие-либо числовые коды, поэтому рекомендуется внимательно читать тексты входящих сообщений, не передавать свои ПИН-коды и пароли от личных кабинетов», - отметили служители закона.