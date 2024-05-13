Пензенцы могут стать жертвами аферистов при «перерасчете пенсии»

Жители Пензенской области рискуют пострадать от мошенников, представляющихся сотрудниками Социального фонда России.
О способе обмана рассказали полицейские в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Лжеспециалисты по телефону сообщают людям о наличии неучтенного стажа и предлагают составить заявление на перерасчет пенсии в сторону ее увеличения. Для подтверждения личности они просят продиктовать код из СМС.
Получив его, аферисты могут зайти на портал госуслуг или в мобильный банк и похитить деньги своей жертвы.
Чаще таким способом мошенники пытаются обмануть пенсионеров.
Полицейские предупреждают: настоящие сотрудники социального фонда не просят у граждан коды из СМС-сообщений.
«Нет необходимости озвучивать какие-либо числовые коды, поэтому рекомендуется внимательно читать тексты входящих сообщений, не передавать свои ПИН-коды и пароли от личных кабинетов», - отметили служители закона.
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