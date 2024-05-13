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Общество

В Пензенской области лесных животных подкормят 3 тоннами соли

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Минлесхоз Пензенской области начал заготовку соли для животных. В настоящий момент приобретено 3 тонны продукта.

Соль нужна для подкормки лесных обитателей. Ее разместят на специально оборудованных площадках в заказниках.

«Данные мероприятия создают условия для сохранения и воспроизводства животного мира», - пояснили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Соль - привлекательный для лесных животных продукт. В зимнее время ради него копытные часто выходят на обработанную от гололеда проезжую часть и могут попасть под колеса машин.

Так, в ноябре прошлого года ради соли на дорогу в Заречном и Золотаревке вышли лоси. Водителей предупредили о необходимости снижать скорость в местах, где трассы проходят через лес, и быть предельно внимательными в темное время суток.

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Источник — фото областного минлесхоза
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