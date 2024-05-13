Алименты при назначении единого пособия учтут по-новому

13.05.2024 | 10:44

С 1 июня при назначении единого пособия пензенским семьям будут по-новому учитывать сумму поступающих алиментов. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Если сумму алиментов установил суд, их рассмотрят в фактически уплачиваемом размере. Если между родителями имеется соглашение (устное или заверенное нотариусом), выплаты учтут в указанном родителем объеме, но не менее:

- 25% МРОТ на одного ребенка (4 810,5 руб.);

- 35% МРОТ на двух детей (6 414 руб.);

- 50% МРОТ на трех и более детей (9 621 руб.).

При подаче заявления на назначение единого пособия сумма алиментов указывается самостоятельно или же отделение СФР получит эту информацию посредством межведомственного взаимодействия.

«В 2024 году единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин стало одной из самых востребованных мер поддержки семей в Пензенской области. Всего в регионе данную меру поддержки получают родители 76 340 детей», - рассказали в Социальном фонде.