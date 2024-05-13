Перечислены самые частые ошибки в Тотальном диктанте - 2024

13.05.2024 | 11:48

После проверки и систематизации работ участников акции «Тотальный диктант» филологи перечислили самые распространенные ошибки.

Испытать себя можно было 20 апреля. Читался текст писательницы Анны Матвеевой, состоящий из четырех частей. На разных площадках участникам предлагали написать одну из них.

«Если говорить о количестве отличников, то оно неодинаковое для разных частей текста: они все-таки различались по уровню трудности. Среди тех, кто писал вторую и третью части текста, от 4 до 6% отличников, для писавших первую часть в офлайн- и онлайн-формате это число больше (от 7 до 9%), ну а с четвертой частью текста на отлично справились около 10% участников», - рассказал председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

Чаще всего ошибались в написании наречий «набок» в первой части и «вмиг» в четвертой. Также многие, к удивлению филологов, неверно выбрали глагольные окончания: «-ишь» вместо «-ешь» («вырастешь - прочтешь»).

Что касается пунктуации, то в третьей части затруднения вызвало написание «не» с причастием в сочетании «уже не существующих газет». Во второй части текста многие не справились с выражением «от пожелтевших страниц пахло как от старых библиотечных книг», потому что не учли, что запятая перед «как» не ставится, если сравнительный оборот входит в состав сказуемого или тесно связан с ним по смыслу. А вот оборот во фразе «жесткие, как накрахмаленный воротник, правила» в третьей части текста нужно было обособить.

«В двух самых сложных предложениях из третьей части текста (…предельно честный - по ее собственному выражению, объективный - дневник и Как в той игре, между правдой и желанием…) было, соответственно, шесть и восемь допустимых вариантов расстановки знаков препинания. Главные трудности оказались связаны с вводной конструкцией «по ее собственному выражению», которая может трактоваться по-разному, но не может просто выделяться запятыми с обеих сторон. Похожий случай встретился и в четвертой части текста, где вводное «собственно говоря» оказалось на границе частей сложного предложения и тоже не должно было выделяться запятыми с обеих сторон», - отметил Владимир Пахомов, его процитировала пресс-служба Тотального диктанта.

В Пензенской области в Тотальном диктанте приняли участие 1 308 человек. Им досталась третья часть текста под названием «Правда или желание». В результате 87 человек справились с задачей на отлично.

18 мая в 14:00 в библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина на проспекте Победы, 6, состоится награждение отличников. Там же можно будет выполнить работу над ошибками.