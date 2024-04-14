В Пензенской области разыскивают Раису Белоусову из Верхнего Ломова

14.04.2024 | 17:15

В Верхнем Ломове возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения Раисы Николаевны Белоусовой 1964 года рождения.

Пенсионерка ушла из дома на улице Пролетарской утром 6 июня 2023 года, о ее местонахождении до сих пор ничего не известно.

На вид пропавшей около 60 лет, ее рост 165 сантиметров. У Раисы Белоусовой прямые темные волосы средней длины, в день исчезновения на ней были джинсовое голубое платье, темный платок, черные ботинки.

При ходьбе женщина пользовалась деревянной клюкой.

«При наличии информации о местонахождении Белоусовой Раисы Николаевны или обстоятельствах ее безвестного исчезновения, просим сообщить в следственное управление по телефону 8(8412)63-64-96 или в полицию по телефону 02», - обратилась к жителям региона старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.