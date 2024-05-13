Испытывающим усталость по утрам пензенцам стоит насторожиться

13.05.2024 | 08:58

Жителям Пензенской области, которые испытывают слабость по утрам или чувствуют себя уставшими, едва поднявшись с постели, нужно обратиться к врачу.

Такой совет в беседе с «Газетой.ru» дала врач-эндокринолог Анна Машкова. По ее словам, слабость по утрам может указывать на наличие нескольких заболеваний.

Частой причиной такого самочувствия является сахарный диабет, он бывает двух типов.

«Сахарным диабетом 1-го типа страдают молодые пациенты (до 30 лет). Сахарным диабетом 2-го типа (приобретенный) болеют люди пожилого возраста. Частыми жалобами являются повышенная утомляемость, сонливость, снижение работоспособности, сухость во рту, жажда, частое обильное мочеиспускание, запах ацетона изо рта, медленное заживление ран, снижение остроты зрения», - перечислила специалист.

Другая причина усталости по утрам - первичный гипотиреоз. Это заболевание щитовидной железы, при котором снижается ее функция. Пациенты жалуются на апатию, общую слабость, снижение физической выносливости, выпадение волос, ломкость ногтей.

Еще одна причина - анемия, то есть недостаток железа в организме, а также нехватка витамина В12.

«Пациентов могут беспокоить жалобы на общую усталость, головокружение, головные боли, снижение концентрации внимания, бледность кожи, плохая переносимость физической нагрузки (подъем по лестнице, прогулка), появление одышки. При дефиците витамина В12 может появиться парестезия (покалывание, жжение) и онемение рук и ног, судороги в ногах», - сообщила врач.

Тем, кто наблюдает у себя подобные симптомы, она посоветовала не затягивать с визитом к эндокринологу.