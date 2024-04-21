Задержан подозреваемый в покушении на убийство подростка в центре Пензы

21.04.2024 | 20:42

В Пензе возбудили уголовное дело после ЧП на площади Ленина. Там вечером в воскресенье, 21 апреля, ранили ножом несовершеннолетнего.

Изначально сообщалось, что пострадал мужчина. По официальной информации, это был подросток 15 лет. Между ним и 18-летним молодым человеком возник конфликт. Старший несколько раз ударил младшего ножом.

Звонок в полицию поступил в 17:47. На место выехала следственно-оперативная группа. После опроса свидетелей были установлены приметы нападавшего. Его нашли и задержали.

«Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее горожане выложили в Сеть кадры, снятые после драки. На них видно, как раненый лежит на асфальте в окровавленной одежде, ему пытаются оказать помощь. По словам очевидцев, подростка «пырнули ножом в горло».