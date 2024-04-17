В Белинском пьяный мужчина попытался задушить полицейского

17.04.2024 | 19:17

В городе Белинском пьяный мужчина не смог убежать от участкового и попытался его задушить.

Это случилось вечером 11 апреля. 31-летнего горожанина задержали за появление в общественном месте в нетрезвом виде, а когда доставили к отделу, он задумал бежать.

«Подозреваемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, решил скрыться от сотрудников. После того как участковый догнал его, он применил к полицейскому насилие: обхватил его шею рукой и начал сжимать», - рассказали в СУ СК РФ по Пензенской области.

На помощь сотруднику подоспел коллега, он остановил агрессора.

Теперь горожанину грозит срок за насилие над представителем власти при исполнении им должностных обязанностей. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - отметили в следственном комитете.