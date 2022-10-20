Жителей Пензы приглашают на общегородской субботник

В субботу, 22 октября, в Пензе пройдет общегородская уборка улиц, скверов и площадей. На нее выйдут коллективы предприятий, муниципальные служащие, активные жители, которых заботит облик города.
Сбор инициативных граждан, желающих принять участие в благоустройстве, состоится в 9:00 у подвесного моста со стороны улицы Злобина и в сквере в районе дома № 198 на улице Суворова.
«Необходимым инвентарем всех участников акции обеспечат на местах», - пообещали в администрации областного центра.
В Пензе еженедельно проводятся санитарные пятницы, с наступлением осени активисты убирают мусор и павшую листву.
Субботник станет завершающим мероприятием месячника по благоустройству, который стартовал в Пензенской области 23 сентября.
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