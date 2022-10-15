Общество

В Пензе приступили к осенней уборке опавшей листвы

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В сквере имени В. Г. Белинского убирают опавшую листву. Усилия объединили специалисты муниципального предприятия и активисты молодежного совета при городской думе. Они сотрудничают уже на постоянной основе.

«Отрадно видеть, что у нас есть молодежь, которой не безразлично, как выглядит город», - отметил и. о. руководителя МБУ «Пензавтодор» Андрей Денискин.

«В прошлом году мы тоже проводили осенний субботник именно в этом сквере, ребята с удовольствием откликнулись», - рассказал председатель общественного молодежного совета при Пензенской городской думе Владимир Обухов.

Самая юная в команде - шестилетняя Виктория. Ее мама, известная в Пензе экоактивистка, с рождения приучает дочь к бережному отношению к природе и грамотному обращению с отходами.

Что касается собранной в сквере листвы, ее судьба предопределена: она еще послужит и принесет пользу в будущем.

«Ее собирают в большие полога в целях экономии. Мешки рвутся, соответственно - это затрата. Здесь и объемы больше, и производительность лучше. Листву складируют на территории МУП «Зеленое хозяйство», там есть компостная яма для перегноя, используем как удобрение», - пояснил начальник участка МБУ «Пензавтодор» Сергей Шиляев.

В сквер еще не раз придут и работники муниципального предприятия с воздуходувными устройствами, и активисты с граблями. Не все деревья расстались со своим лиственным убранством, медленно осыпающимся на газоны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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