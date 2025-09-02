Как почистить ковер газированной минеральной водой?

02.09.2025 | 13:42

Вопрос от интернет-пользователя

Услышал о странном способе чистки ковра - с помощью газированной минеральной воды. Как это работает?

Ответ специалиста

Газированную минеральную воду (без добавок и ароматизаторов) действительно можно использовать для чистки ковров. Секрет кроется в углекислом газе, который выталкивает грязь из ворса и расщепляет ее.

Перед чисткой ковер следует пропылесосить. После этого газировку необходимо перелить в пульверизатор, нанести на поверхность изделия и подождать пять минут.

Когда грязь размягчится, ее нужно аккуратно убрать чистой тряпкой.

После высыхания ковра проверьте, остались ли пятна. При необходимости процедуру можно повторить.

Однако стоит учитывать, что данный способ не заменяет глубокую чистку. Для нее следует использовать профессиональные средства.