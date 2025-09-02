Ликбез

Как почистить ковер газированной минеральной водой?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Услышал о странном способе чистки ковра - с помощью газированной минеральной воды. Как это работает?

Ответ специалиста

Газированную минеральную воду (без добавок и ароматизаторов) действительно можно использовать для чистки ковров. Секрет кроется в углекислом газе, который выталкивает грязь из ворса и расщепляет ее.

Перед чисткой ковер следует пропылесосить. После этого газировку необходимо перелить в пульверизатор, нанести на поверхность изделия и подождать пять минут.

Когда грязь размягчится, ее нужно аккуратно убрать чистой тряпкой.

После высыхания ковра проверьте, остались ли пятна. При необходимости процедуру можно повторить.

Однако стоит учитывать, что данный способ не заменяет глубокую чистку. Для нее следует использовать профессиональные средства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте