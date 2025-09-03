Общество

В сквере «Семейный» уже в этом году появится детская площадка

В обновляемом сквере «Семейный» на ГПЗ уже в этом году появится детская площадка, сообщила в среду, 3 сентября, директор парка имени Белинского Елена Савельева.

По ее словам, площадку приобретут и установят на деньги, сэкономленные при проведении конкурсных процедур.

«Основание для будущих аттракционов уже готово, выложено крымской морской галькой. Рядом сделано основание для будущей большой песочницы, в следующем году здесь появятся еще и пляжные зонтики», - уточнили в областном правительстве.

Благоустройство сквера «Семейный» стартовало 25 июля. Работы пока идут, но его уже можно посещать.

Обновление сквера осуществляется за счет областного бюджета - было выделено 60 млн рублей. «Мы заложим средства на следующий год, чтобы продолжить благоустройство», - пообещал губернатор Олег Мельниченко, посетивший сквер 3 сентября.

Ранее стало известно, что в обновленном сквере горожанам будет где отдохнуть: там запланированы 36 скамеек (в наличии пока 14), предусмотрены 6 малых архитектурных форм в виде яиц из шлифованного бетона, а на клумбах появится деревянное покрытие, то есть фактически они тоже будут скамейками. Предназначены для сидения и деревянные помосты вокруг песочницы и детской площадки.

Фотоленту из обновленного сквера можно посмотреть здесь.

