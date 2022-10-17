17.10.2022 | 17:15

Со вторника, 18 октября, в Пензе откроется пункт приема помощи военнослужащим. Он будет работать на втором этаже торгового центра, расположенного на проспекте Строителей, 1в.

Неравнодушные пензенцы смогут принести туда медикаменты, перевязочные материалы, берцы, форму, термобелье, продукты питания, средства личной гигиены, спецсредства. Все примут волонтеры. По желанию можно также перечислить денежные средства.

«Мы считаем, что такой пункт позволит увеличить объем собираемой помощи для наших бойцов», - отметил руководитель регионального исполкома народного фронта Олег Куроедов.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции жители региона по собственной инициативе создали фонды помощи ее участникам. После объявления частичной мобилизации, когда стало известно, что в зону СВО могут отправиться не только добровольцы, волонтеры активизировались, стали еще более сплоченными.

Пензенцы собирают деньги, вещи, канцелярию (линеры, бумагу, скотч, канцелярские ножи, офицерские линейки, гелевые ручки, карандаши, ластики), оборудование (кувалды, молотки, топоры, гвоздодеры, штыковые лопаты, ножовки по дереву, отвертки), лекарства и многое другое.