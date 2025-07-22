Призыв на военную службу предложили сделать круглогодичным

22.07.2025 | 18:49

Призыв на военную службу должен быть круглогодичным, а не привязанным к определенным датам (весенний, осенний). Так считают авторы законопроекта, который во вторник, 22 июля, был зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Госдумы.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов предложили внести изменения в закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и статью 11 закона «Об альтернативной гражданской службе».

В документе, опубликованном на сайте Госдумы, говорится, что призыв должен проходить не дважды в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, а ежегодно с 1 января по 31 декабря.

«При этом в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные

законодательством Российской Федерации сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы», - пояснили инициаторы.

По их мнению, это позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.