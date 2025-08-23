Список профессий для альтернативной службы могут расширить

23.08.2025 | 09:58

Перечень профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы могут увеличить. С таким предложением выступил Минтруд РФ. Документ размещен на портале проектов правовых актов.

В список собираются добавить такие специальности, как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, а также печатник плоской печати.

В 2024-м перечень профессий для альтернативной гражданской службы пополнился более чем 100 пунктами. В него внесли конюхов, лесорубов, униформистов, штукатуров, смотрителей и других.

Срок альтернативной гражданской службы больше срока службы по призыву. Для тех, кто проходит ее в организациях, подведомственных федеральным или региональным органам исполнительной власти, он составляет 21 месяц, в военных организациях - 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму РФ направили законопроект, который предусматривает круглогодичный призыв на военную службу. Сейчас процесс проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.