Сетевое издание|18+|Суббота|23 авг 2025|10:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Общество

Список профессий для альтернативной службы могут расширить

Печать
Telegram

Перечень профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы могут увеличить. С таким предложением выступил Минтруд РФ. Документ размещен на портале проектов правовых актов.

В список собираются добавить такие специальности, как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, а также печатник плоской печати.

В 2024-м перечень профессий для альтернативной гражданской службы пополнился более чем 100 пунктами. В него внесли конюхов, лесорубов, униформистов, штукатуров, смотрителей и других.

Срок альтернативной гражданской службы больше срока службы по призыву. Для тех, кто проходит ее в организациях, подведомственных федеральным или региональным органам исполнительной власти, он составляет 21 месяц, в военных организациях - 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму РФ направили законопроект, который предусматривает круглогодичный призыв на военную службу. Сейчас процесс проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте