Сотрудники 122 пензенских компаний могут получить отсрочку от призыва

18.07.2025 | 19:05

Со вторника, 22 июля, сотрудники 122 пензенских ИТ-компаний смогут оформить отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва.

Прием документов будет проводиться на «Госуслугах». До 6 августа подать заявку можно самостоятельно.

«Работодатель увидит ее и, если данные верны, подтвердит и включит в список для отправки в Минцифры России. А если специалист не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация», - уточнили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

В списки включаются только граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня.

Мужчины должны иметь высшее образование по специальности и трудиться в аккредитованной (до 11 августа 2025 года) ИТ-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.

«Требования к стажу не касаются специалистов, которые устроились на работу в течение года после окончания вуза», - уточнили в ведомстве.

До 1 сентября Минцифры РФ передаст полученные от организаций данные в Минобороны. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.