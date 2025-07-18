Сетевое издание|18+|Пятница|18 июл 2025|19:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Общество

Сотрудники 122 пензенских компаний могут получить отсрочку от призыва

Печать
Telegram

Со вторника, 22 июля, сотрудники 122 пензенских ИТ-компаний смогут оформить отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва.

Прием документов будет проводиться на «Госуслугах». До 6 августа подать заявку можно самостоятельно.

«Работодатель увидит ее и, если данные верны, подтвердит и включит в список для отправки в Минцифры России. А если специалист не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация», - уточнили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

В списки включаются только граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня.

Мужчины должны иметь высшее образование по специальности и трудиться в аккредитованной (до 11 августа 2025 года) ИТ-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.

«Требования к стажу не касаются специалистов, которые устроились на работу в течение года после окончания вуза», - уточнили в ведомстве.

До 1 сентября Минцифры РФ передаст полученные от организаций данные в Минобороны. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте