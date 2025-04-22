Пензенские спасатели вытащили собаку из погреба с водой

22.04.2025 | 12:00

В понедельник, 21 апреля, пензенские спасатели в очередной раз пришли на помощь животному, оказавшемуся в беде.

Из центра обработки экстренных вызовов «Системы-112» им поступило сообщение, что в затопленном погребе гаража в Складском переулке обнаружена собака. Самостоятельно выбраться она не могла.

Специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра с помощью специального приспособления извлекли пса из воды и выпустили.

«Животное не пострадало», - уточнили в ГБУ «ППСЦ».

Спасатели нередко приходят на выручку четвероногим. В мае прошлого года они вытащили 2 собак: одна провалилась вяму с водой, другая упала в колодец глубиной около 4 метров.

Кроме того, сотрудники ППСЦ достали кота из вентиляционной шахты. Они демонтировали панельное покрытие стены в одной из квартир, чтобы извлечь истощенное животное, просидевшее в ловушке несколько дней.