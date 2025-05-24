В Городищенском районе случилось ДТП, пострадали люди

24.05.2025 | 10:59

В пятницу, 23 мая, в Городищенском районе на дороге между селами Средняя Елюзань и Верхняя Елюзань случилось серьезное ДТП.

В 13:02 в пожарно-спасательную часть № 52 поступило сообщение: водитель «Лады-Приоры» на большой скорости столкнулся с ехавшей в попутном направлении «Ладой-Грантой».

«Гранта» вылетела с дороги и перевернулась.

«В ДТП пострадали 2 человека», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Специалисты стабилизировали транспортное средство и отключили аккумуляторную батарею. Деблокировать пострадавших не потребовалось.

Видео «Подслушано Городищенский район».