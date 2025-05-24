В Городищенском районе случилось ДТП, пострадали люди

В пятницу, 23 мая, в Городищенском районе на дороге между селами Средняя Елюзань и Верхняя Елюзань случилось серьезное ДТП.
В 13:02 в пожарно-спасательную часть № 52 поступило сообщение: водитель «Лады-Приоры» на большой скорости столкнулся с ехавшей в попутном направлении «Ладой-Грантой».
«Гранта» вылетела с дороги и перевернулась.
«В ДТП пострадали 2 человека», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.
Специалисты стабилизировали транспортное средство и отключили аккумуляторную батарею. Деблокировать пострадавших не потребовалось.
Видео «Подслушано Городищенский район».
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