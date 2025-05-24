Происшествия

В Городищенском районе случилось ДТП, пострадали люди

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В пятницу, 23 мая, в Городищенском районе на дороге между селами Средняя Елюзань и Верхняя Елюзань случилось серьезное ДТП.

В Городищенском районе случилось ДТП, пострадали люди

В 13:02 в пожарно-спасательную часть № 52 поступило сообщение: водитель «Лады-Приоры» на большой скорости столкнулся с ехавшей в попутном направлении «Ладой-Грантой».

В Городищенском районе случилось ДТП, пострадали люди

«Гранта» вылетела с дороги и перевернулась.

В Городищенском районе случилось ДТП, пострадали люди

«В ДТП пострадали 2 человека», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В Городищенском районе случилось ДТП, пострадали люди

Специалисты стабилизировали транспортное средство и отключили аккумуляторную батарею. Деблокировать пострадавших не потребовалось.

Видео «Подслушано Городищенский район».

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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