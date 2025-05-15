В Пензе росгвардейцы помогли дезориентированной пенсионерке

15.05.2025 | 09:13

В среду, 14 мая, в Пензе сотрудники вневедомственной охраны пришли на помощь дезориентированной 70-летней горожанке.

Росгвардейцам поступило сообщение от дежурного УМВД: в 5-м проезде Зарубина (микрорайон Маяк) находится потерявшаяся пожилая женщина.

Правоохранители сразу обнаружили пензячку. Они успокоили ее и спросили, помнит ли она свое имя и место жительства.

«У пенсионерки наблюдалось явная спутанность сознания, поэтому была вызвана бригада скорой помощи», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Стражи порядка передали женщину медикам и вернулись на маршрут патрулирования.

Росгвардейцы не раз помогали потерявшимся пожилым людям. Так, 9 апреля они вернули домой 83-летнюю пензячку: ее личность установили по рецепту, с которым она зашла в аптеку.

27 апреля они отвезли в отдел полиции для установления места жительства 74-летнего дезориентированного мужчину, потерявшегося на улице 65-летия Победы.