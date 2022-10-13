Пензенцы собирают деньги и вещи для мобилизованных

13.10.2022 | 17:15

Жители Пензенской области массово помогают землякам, попавшим под частичную мобилизацию.

С начала специальной военной операции жители региона по собственной инициативе создали фонды помощи ее участникам. После объявления частичной мобилизации, когда стало известно, что в зону СВО так или иначе отправятся не только добровольцы, волонтеры активизировались, стали еще более сплоченными.

Пензенцы собирают деньги, вещи, канцелярию (линеры, бумагу, скотч, канцелярские ножи, офицерская линейка, гелевые ручки, карандаши, ластики), оборудование (кувалды, молотки, топоры, гвоздодеры, штыковые лопаты, ножовки по дереву, отвертки), лекарства и многое другое. В мессенджерах созданы такие каналы и чаты, как «Неравнодушные сердца», «Своих не бросаем», «Мобилизация» и прочие.

Их авторы занимаются не только сбором, но и информированием родственников призывников, что необходимо положить в рюкзак в первую очередь, какие документы нужны для обращения в ту или иную инстанцию, а также помогают отдельным участникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Среди тех, кто активно помогает мобилизованным и призывает к этому остальных, - Юлия Шурупова, организатор сообщества «Мобилизация» в Viber.

«Всегда с гордостью смотришь на помогающих тем, кто в этом нуждается. Люди, которые создают благотворительные фонды, - это люди с большим сердцем, ну и, конечно, те неравнодушные сердца, которые поддерживают фонды, - спасибо им огромное! Мы сейчас все столкнулись с такой непростой ситуацией в стране, когда нашим солдатам нужен тыл, где мы можем по крупинке собрать все то, в чем они нуждаются. Когда мы объявили сбор, я была просто в шоке, насколько у нас много добрых сердец, многие готовы хоть чем-то помочь. Спасибо вам огромное, люди с добрым сердцем, мы сейчас стали как одна семья!» - высказалась Юлия.

Сборы проводятся не только в Сети, но и на различных предприятиях, фирмах, в организациях.

Например, в администрации Пензы 13 октября сообщили, что посильную помощь оказали сотрудники городских библиотек, которые на свои средства (около 43 000 рублей) закупили товары первой необходимости.

«В их число входят термоноски и теплые перчатки, свыше 50 упаковок кофе и чая, наборы одноразовой посуды, универсальные салфетки, лекарства (мукалтин, умифеновир, назальные капли, леденцы от кашля, бинты, перекись водорода, обезболивающие препараты). Также приобретены светодиодные фонарики и продукты с длительным сроком годности: паштет, сгущенное молоко, калорийный шоколад с орехами», - уточнили в мэрии.