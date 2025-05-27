В Пензе росгвардейцы нашли потерявшегося 7-летнего мальчика

27.05.2025 | 08:34

Вечером в понедельник, 26 мая, в Пензе во время прогулки с матерью в Комсомольском парке потерялся 7-летний мальчик. Ориентировка на него поступила сотрудникам вневедомственной охраны.

Росгвардейцы немедленно приступили к поискам и оперативно нашли мальчика вблизи остановки «Тяжпромарматура» на проспекте Победы.

«Стражи правопорядка удостоверились, что ему не требуется медицинская помощь, а затем доставили его по месту жительства и передали матери», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы не в первый раз оперативно разыскивают несовершеннолетних. В марте экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Пушкина 4-летнюю девочку. Оказалось, что малышка решила самостоятельно прогуляться, пока мать занималась покупками в магазине, и потерялась. Ребенка доставили домой.

В апреле правоохранители помогли 16-летнему подростку, приехавшему в Пензу из Кузнецка на день рождения друга и оставшемуся без денег.