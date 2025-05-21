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Происшествия

В пензенском автобусе нашли дезориентированную пенсионерку

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Во вторник, 20 мая, в Пензе росгвардейцы помогли 77-летней пенсионерке, ехавшей в общественном транспорте.

Сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение от дежурного о том, что в автобусе № 93, прибывшем на конечную остановку «Совхоз-Техникум», находится дезориентированная пожилая женщина.

Правоохранители зашли в салон, успокоили пенсионерку и убедились, что она не нуждается в экстренной помощи медиков.

«Гражданка не ориентировалась на местности и не помнила собственное имя. Поскольку установить личность пенсионерки сразу не удалось, ее доставили в отдел полиции для поиска родственников», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы не раз помогали дезориентированным пожилым людям. Так, 9 апреля они вернули домой 83-летнюю пензячку, установив ее личность по рецепту на лекарство.

27 апреля они отвезли в отдел полиции для установления места жительства 74-летнего мужчину, потерявшегося на улице 65-летия Победы.

14 мая они нашли 70-летнюю горожанку со спутанным сознанием, заблудившуюся в районе Маяка, и вызвали ей скорую помощь.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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