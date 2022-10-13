В Пензенской области открылись горячие линии для педагогов

13.10.2022 | 09:30

Открыты горячие линии Министерства образования Пензенской области по уменьшению документарной нагрузки на учителей.

В июле регион вошел в число пяти проектных субъектов России, где отрабатывается механизм снижения документарной нагрузки на учителя. Это связано с тем, что из-за огромного количества различных официальных бумаг, которые должны были оформлять педагоги, у них сокращалось время на выполнение прямых обязанностей - обучение и воспитание школьников.

Сейчас в перечень документации, которую ведут педагоги, входят всего пять пунктов:

- рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

- журнал успеваемости;

- журнал внеурочной деятельности (для педагогов, которые ей занимаются);

- план воспитательной работы (для классных руководителей);

- характеристика на ученика (по запросу).

«В случае если нарушаются права учителей, можно обращаться на горячие линии по телефонам: 8(8412) 32-56-64, 8(8412) 32-56-34», - проинформировали в пресс-службе регионального минобразования.