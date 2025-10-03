В Пензе планируют установить памятник в честь учителей

03.10.2025 | 11:59

В Пензе задумали установить памятник в честь педагогов. Информация прозвучала на торжественном мероприятии в Учительском сквере - в пятницу, 3 октября, здесь обновили галерею почета.

«Есть у нас такая мечта. Есть сквер Учителя, но скверу не хватает памятника, арт-объекта, посвященного учительской профессии», - отметил первый зампред областного правительства Олег Ягов.

По его словам, уже создана рабочая группа, которая будет трудиться над проектной документацией.

«В 2026 году, я надеюсь, мы представим уже полноценный проект, чтобы было вот такое хорошее памятное место, где есть учитель», - добавил Олег Ягов.

В галерею педагогической славы занесены имена 14 победителей разных профессиональных конкурсов и обладателей почетных званий.