В Пензенской области снизится документарная нагрузка на учителей

13.07.2022 | 18:12

Пензенская области стала одним из пяти пилотных регионов, на базе которых отрабатывается механизм снижения документарной нагрузки на учителя. К примеру, только на классного руководителя возложено оформление 50 различных официальных бумаг, которые он в случае запроса должен предоставить в то или иное ведомство. Получается, что на выполнение своих прямых обязанностей - давать знания детям - у педагога времени не остается.

Теперь депутаты Госдумы в третьем чтении приняли изменения в законе об образовании, которых все так долго ждали.

«У учителя усиливаются его права в части подготовки документации. Согласно этим поправкам, Министерство просвещения будет формировать лаконичный и короткий список документов, которые должен заполнять учитель, и за его пределами никто с учителя ничего потребовать не может», - сообщила директор по развитию ГК «Просвещение» Наталья Алтынникова (г. Москва).

Планируется, что в обновленный список войдет максимум девять документов. Какие и для чего, обсудили на совещании в областном министерстве образования.

Об изменениях в законе касательно уменьшения объемов документооборота, в который вовлечены педагоги, уже говорили в мае 2022 года на стратегической сессии по проектированию программы развития образования.

«В Пензенской области реализуется пять пилотных проектов, один из которых - снижение административной нагрузки на учителя. И этот пилотный проект уже вентилируется на федеральном уровне, по нему стоят те или иные задачи», - подчеркнул министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

Ожидается, что уже в начале нового учебного года изменения в законе об образовании вступят в силу. По крайней мере, Пензенская область станет одним из первых регионов в стране, где начнется их реализация.