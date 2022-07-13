Общество

В Пензенской области снизится документарная нагрузка на учителей

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Пензенская области стала одним из пяти пилотных регионов, на базе которых отрабатывается механизм снижения документарной нагрузки на учителя. К примеру, только на классного руководителя возложено оформление 50 различных официальных бумаг, которые он в случае запроса должен предоставить в то или иное ведомство. Получается, что на выполнение своих прямых обязанностей - давать знания детям - у педагога времени не остается.

Теперь депутаты Госдумы в третьем чтении приняли изменения в законе об образовании, которых все так долго ждали.

«У учителя усиливаются его права в части подготовки документации. Согласно этим поправкам, Министерство просвещения будет формировать лаконичный и короткий список документов, которые должен заполнять учитель, и за его пределами никто с учителя ничего потребовать не может», - сообщила директор по развитию ГК «Просвещение» Наталья Алтынникова (г. Москва).

Планируется, что в обновленный список войдет максимум девять документов. Какие и для чего, обсудили на совещании в областном министерстве образования.

Об изменениях в законе касательно уменьшения объемов документооборота, в который вовлечены педагоги, уже говорили в мае 2022 года на стратегической сессии по проектированию программы развития образования.

«В Пензенской области реализуется пять пилотных проектов, один из которых - снижение административной нагрузки на учителя. И этот пилотный проект уже вентилируется на федеральном уровне, по нему стоят те или иные задачи», - подчеркнул министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

Ожидается, что уже в начале нового учебного года изменения в законе об образовании вступят в силу. По крайней мере, Пензенская область станет одним из первых регионов в стране, где начнется их реализация.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Вы этот закон только потом директорам и завучам покажите! А то бесконечные отчеты, Гугл формы и тд!!! А ещё объяснительные о снижении оценок за четверть! По принципу если ребёнок получил 5 в первой четверти, то во второй или третьей четверти уже не может получить 4!!!! Типа «рисуйте» эти пятёрки до конца года! Бред!!!

Гость||

А кто вам списки сторонников "Единой России" составлять будет?

Имя: Гость
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