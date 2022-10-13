Общество

Стало известно, когда мобилизованным присваивают статус ветерана

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Специалисты портала «Объясняем.рф» продолжают отвечать на вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

В частности, они рассказали, с какого времени мобилизованный гражданин может получить звание ветерана боевых действий.

«Этот статус присваивается военнослужащему после возвращения из зоны специальной военной операции. Решение принимается комиссией Министерства обороны РФ по рассмотрению обращений о выдаче удостоверения ветерана боевых действий», - сообщается в ответе.

Более подробно с правилами получения удостоверения можно ознакомиться в Приказе Министра обороны РФ от 29 сентября 2017 года № 595 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Министерстве обороны Российской Федерации».

Еще один вопрос поступил от мужчины, служившего в добровольческом отряде. Как только контракт закончился, его сразу призвали по мобилизации. «Правомерно ли это?» - поинтересовался он.

«Да, доброволец может быть призван после завершения контракта, если у него нет оснований для отсрочки от призыва по мобилизации», - ответил эксперт.

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