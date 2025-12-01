Еще двум ветеранам СВО выдали адаптивную одежду

01.12.2025 | 17:45

В Пензенской области еще 2 ветеранам СВО, получившим инвалидность в результате боевых действий, вручили комплекты адаптивной одежды, сообщили в фонде «Защитники Отечества».

Так, одежду получил ветеран СВО с парной ампутацией. Ранее фонд уже передал ему автомобиль с ручным управлением. Мужчина ведет активный образ жизни, играет в следж-хоккейной команде ветеранов СВО «Дизель-следж».

Еще один комплект вручили ветерану СВО, которому после минно-взрывного ранения ампутировали ногу. Он тоже входит в состав команды «Дизель-следж».

«Мы продолжаем системно обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой. На данный момент команда нашего филиала фонда вручила комплекты 4 героям, и впереди - работа по дальнейшей выдаче. Одежда создается специально под нужды ребят - и спортивная, и домашняя. Для нас важно, чтобы каждому ветерану мы могли подобрать то, что действительно облегчает жизнь и помогает в реабилитации», - рассказала руководитель пензенского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова.

Получить адаптивную одежду могут уволенные с военной службы ветераны СВО с ампутацией, нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющие паллиативный статус или передвигающиеся на коляске, уточнили в фонде. Необходимо обратиться к социальному координатору.