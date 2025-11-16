Общество

В МВД предупредили о мошенничестве с выплатами ветеранам труда

Telegram-канал МВД РФ «Вестник киберполиции» предупредил россиян о новой мошеннической схеме.

Аферисты звонят ветеранам труда, представляются сотрудниками администраций и сообщают о якобы положенных выплатах, грамотах и других наградах.

«Для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные», - сообщили в МВД.

Полицейские предупреждают: сотрудники администраций не звонят людям с предложениями оформить выплаты, не спрашивают по телефону персональные данные и номера карт, не просят коды из СМС.

«Никакие «личные кабинеты» для получения социальных выплат не создаются по звонку - все оформляется через официальный портал госуслуг или при личном визите в МФЦ/соцзащиту», - добавили в полиции.

Если возникли сомнения, стоит самостоятельно перезвонить в администрацию по номеру из официального источника.

