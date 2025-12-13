Из-за аварий без света остались более 60000 жителей региона

В Пензенской области в субботу, 13 декабря, из-за сильного шквалистого ветра и мокрого снега оборвало линии электропередачи. Без света остались 11 населенных пунктов региона. Это более 23 000 домов.
Отключение затронуло 61 000 человек, рассказал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.
В областном центре без света оказались микрорайоны Окружная, Арбеково, Заря, Терновка.
«По всему региону идет оперативное восстановление электричества, работает порядка 40 аварийных бригад. В настоящий момент предстоит подключить 20 тысяч домов, где проживает 24 тысячи человек. Помощь по электроснабжению окажем Бессоновскому и Мокшанскому районам», - написал глава региона.
Также снегопад и ветер привели к заносам на дорогах, в населенных пунктах, во дворах многоэтажек. С последствиями непогоды на федеральных трассах борются 60 спецмашин, на региональных дорогах - 245, в областном центре - 110.
«Управляющие компании в Пензе запустили в работу 45 единиц спецтехники, поручил главе города увеличить количество», - добавил Мельниченко.
