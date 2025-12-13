В Пензенской области участок трассы Р-208 закрыли для движения

В субботу, 13 декабря, в регионе ограничили движение на участке трассы Р-208 Тамбов - Пенза. Речь об отрезке с 265-го по 278-й километр (от Константиновки до Тепличного в Пензе).
Запрет ввели в 11:00, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
Причина ограничения - непогода, а также устранение последствий ДТП.
В ФКУ попросили водителей учитывать эту информацию при планировании поездок. Когда движение возобновится, не указывается.
Ранее сообщалось, что на трассе в районе Константиновки случилось ДТП с участием более 20 автомобилей. Есть пострадавшие.
