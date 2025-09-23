Сетевое издание|18+|Вторник|23 сен 2025|15:54
Общество

В России хотят признать ветеранами добровольцев-штурмовиков

Во вторник, 23 сентября, депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий расширение перечня участников СВО, которые смогут получить статус ветерана боевых действий.

В него должны войти граждане, принимавшие участие в спецоперации в составе штурмовых подразделений.

Как отмечено в пояснительной записке, сейчас статус ветерана боевых действий присваивают добровольцам и контрактникам, которые состояли в организациях, содействовавших Вооруженным силам РФ в ходе СВО. На бойцов, которые с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023-го выполняли задачи в составе штурмовых подразделений (специальных формирований) на основании соглашений или иных правоотношений с оборонным ведомством, правило не распространяется.

Эту ситуацию хотят изменить, чтобы меры социальной поддержки получили и добровольцы-штурмовики.

Соответственно, участники специальных формирований, которые в ходе боевых действий были ранены, получат статус инвалида боевых действий.

Законопроект подготовлен во исполнение поручения Президента РФ, сообщили в Госдуме.

